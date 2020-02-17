2020-02-17T16:37:39+03:00
Общество

Под Курском в Рыльске начали реконструкцию Базарной площади

Восстановят исторический вид площади
Ольга ДАНИЛОВА
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Исторический облик центральной части города восстановятИсторический облик центральной части города восстановятФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Рыльске Курской области начались работы по реконструкции Базарной площади.

- Площадь станет полностью пешеходной, ее замостят булыжником, восстановив исторический вид, - сообщили КП-Курск в администрации региона.

Появятся новые деревянные торговые павильоны и амфитеатр между ними. Дети смогут провести время у игрового ручья, а в южной части площади будет зеленая зона отдыха.

Старый булыжник сейчас вывозят для чистки, после его вернут обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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