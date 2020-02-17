Под Курском в Рыльске начали реконструкцию Базарной площади
Восстановят исторический вид площади
Исторический облик центральной части города восстановятФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
В Рыльске Курской области начались работы по реконструкции Базарной площади.
- Площадь станет полностью пешеходной, ее замостят булыжником, восстановив исторический вид, - сообщили КП-Курск в администрации региона.
Появятся новые деревянные торговые павильоны и амфитеатр между ними. Дети смогут провести время у игрового ручья, а в южной части площади будет зеленая зона отдыха.
Старый булыжник сейчас вывозят для чистки, после его вернут обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU