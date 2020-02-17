Под Курском в Рыльске начали реконструкцию Базарной площади

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыльске Курской области начались работы по реконструкции Базарной площади.

- Площадь станет полностью пешеходной, ее замостят булыжником, восстановив исторический вид, - сообщили КП-Курск в администрации региона.

Появятся новые деревянные торговые павильоны и амфитеатр между ними. Дети смогут провести время у игрового ручья, а в южной части площади будет зеленая зона отдыха.

Старый булыжник сейчас вывозят для чистки, после его вернут обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU