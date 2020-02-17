2020-02-17T16:08:40+03:00
Общество

На Театральной площади Курска установили призовой столб

В центре города идет подготовка к Масленичным гуляниям
Ольга ДАНИЛОВА
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Масленичные гулянья пройдут на Театральной площадиМасленичные гулянья пройдут на Театральной площадиФото: предоставлено пресс-службой
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На Театральной площади Курска установили призовой столб для масленичных гуляний.

Издревле на Руси была такая забава, как покорение масленичного столба. Желающих показать свою удаль и забраться на столб было много, а потому условия были довольно жесткими. Столбы ставили высокие, а чтобы усложнить задачу, часто поливали их верхушки водой или мазали салом. В стремлении забраться на самый верх парни нередко шли на различные ухищрения, к примеру, обливались сладкой водой: так одежда и руки меньше скользили по дереву. Успешно покорившие вершину, могли получить поросенка, петуха или нарядный платок.

Современные масленичные гулянья не обходятся без этой забавы.

В Курске подготовка к масленичным гуляниям полным ходом идет на Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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