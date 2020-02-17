2020-02-17T15:03:39+03:00
Происшествия

В ТЦ Курска задержали "гастролеров" из Белгорода

Молодые люди специально приехали "на заработки" в соседний регион
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемых задержали в соседнем регионеПодозреваемых задержали в соседнем регионеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемых в кражах из магазинов в торговом центре в Курске. Двое молодых людей воровали одежду из торговых павильонов. Оперативники провели розыскные мероприятия и выяснили, что оба подозреваемых Живут в Белгородской области и специально приезжали "на заработки" в Курск.

- Преступники опасались, что попав на кадры видеонаблюдения в родном городе, их наверняка узнают и задержат, поэтому воровать вещи по месту жительства не стали. Ближайшим соседним регионом к ним стала Курская область, куда они приезжали неоднократно. Сейчас устанавливается количество эпизодов хищений, - рассказали КП-Курск в УМВД региона.

Для выяснения обстоятельств курские оперативники направились в Белгород, где подозреваемых задержали.

Часть украденных вещей они использовали сами, часть им удалось сбыть.

Оба подозреваемых ранее судимы за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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