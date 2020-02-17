В ТЦ Курска задержали "гастролеров" из Белгорода
Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемых в кражах из магазинов в торговом центре в Курске. Двое молодых людей воровали одежду из торговых павильонов. Оперативники провели розыскные мероприятия и выяснили, что оба подозреваемых Живут в Белгородской области и специально приезжали "на заработки" в Курск.
- Преступники опасались, что попав на кадры видеонаблюдения в родном городе, их наверняка узнают и задержат, поэтому воровать вещи по месту жительства не стали. Ближайшим соседним регионом к ним стала Курская область, куда они приезжали неоднократно. Сейчас устанавливается количество эпизодов хищений, - рассказали КП-Курск в УМВД региона.
Для выяснения обстоятельств курские оперативники направились в Белгород, где подозреваемых задержали.
Часть украденных вещей они использовали сами, часть им удалось сбыть.
Оба подозреваемых ранее судимы за аналогичные преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU