2020-02-17T15:01:24+03:00
Общество

В Курской области задержали 17 пьяных водителей

Семерых – за повторное управление в нетрезвом виде
Яна ШЕЛЕСТ
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Девять водителей отказались от прохождения освидетельствованияДевять водителей отказались от прохождения освидетельствованияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели очередные антиалкогольные рейды. Задержали 17 водителей, находящихся в состоянии опьянения, кроме этого девять человек отказались от прохождения освидетельствования, а семерых задержали за повторное управление ТС в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют машиной в нетрезвом состоянии.

Управление автомобилем в пьяном виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовной ответственностью.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102. Телефон дежурной части Отдельного Батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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