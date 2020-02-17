2020-02-17T14:37:55+03:00
Общество

В Курской области потеплеет до шести градусов

На дорогах опять будет скользко
Яна ШЕЛЕСТ
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Ночью на дорогах местами гололедицаНочью на дорогах местами гололедицаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С вечера 17 февраля и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 8-13, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2….+3 °С, днем +1…+6 °С. Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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