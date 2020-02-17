СК проверяет обстоятельства гибели курского рыбака
"КП" уже сообщала о трагедии, которая произошла в Мантуровском районе, где утонул мужчина. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.
16 февраля примерно в восемь часов 30 минут поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина, ловивший рыбу на льду реки Сейм около села 2-е Засеймье Мантуровского района провалился под лед и утонул. По этому факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, сообщили в СК.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области обращается к жителям Курской области с просьбой о соблюдении правил безопасности на воде зимой. В холодное время года лед непрочен, и может не выдержать массы тела человека. Следует помнить, что лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, вблизи деревьев, кустов, под снегом и сугробами.
ИСТОЧНИК KP.RU