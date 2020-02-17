СК проверяет обстоятельства гибели курского рыбака

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:21:09+03:00

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"КП" уже сообщала о трагедии, которая произошла в Мантуровском районе, где утонул мужчина. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

16 февраля примерно в восемь часов 30 минут поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина, ловивший рыбу на льду реки Сейм около села 2-е Засеймье Мантуровского района провалился под лед и утонул. По этому факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, сообщили в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области обращается к жителям Курской области с просьбой о соблюдении правил безопасности на воде зимой. В холодное время года лед непрочен, и может не выдержать массы тела человека. Следует помнить, что лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, вблизи деревьев, кустов, под снегом и сугробами.

ИСТОЧНИК KP.RU