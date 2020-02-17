В Курске откроется студия духовно-творческого развития

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:00:55+03:00

Занятия в студии рассчитаны на школьников в возрасте от 12 до 15 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Она станет интерактивным образовательно-творческим пространством для подростков

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Она будет носить название «КЛИП: КРАЕВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО. ПРАВОСЛАВИЕ». Проект стал победителем Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020» в номинации «Культура».

Студия духовно-творческого развития «КЛИП» станет интерактивным образовательно-творческим пространством для курян в возрасте 12-15 лет.

Занятия будут проходить в течение года во всех муниципальных библиотеках Курска. Для участников будут организованы теоретические и практические занятия по трем направлениям: литературное православие, православное искусство, православное краеведение. Формат мероприятий самый широкий: медиа-уроки, квест-экскурсии по православным местам города Курска, лектории, плэнеры, мастер-классы, презентации православной литературы, конкурсы, выставки творческих работ.

Почетным гостем торжественного открытия студии станет руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии протоиерей Олег Чебанов.

Торжественная церемония открытия студии состоится 18 февраля в 12.30 в модельной библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова (ул. Октябрьская, 65).

ИСТОЧНИК KP.RU