Пройдет вечер памяти курского композитора Евгения Легостаева
Мероприятие состоится в КГУ
В концертной программе - выступления хоровых коллективовФото: Светлана ВОЛКОВА
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В КГУ пройдет вечер памяти курского композитора и дирижера Евгения Легостаева.
18 февраля в 18:00 в КГУ (ул. Радищева, 33, 2 этаж) состоится вечер памяти Евгения Легостаева - композитора, заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного работника культуры РФ, создателя и руководителя хоровой капеллы «Курск», внесшего большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры.
В концертной программе выступления хоровых коллективов КГУ, детских хоровых коллективов города Курска и хоровой капеллы «Курск».
ИСТОЧНИК KP.RU