2020-02-17T13:40:30+03:00
Спорт

Курский «ЮЗГУ-АТОМ» одержал две победы в домашнем туре

У курянок пятое место в турнирной таблице
Ольга ДАНИЛОВА
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В марте ВК «ЮЗГУ-АТОМ» продолжит борьбу за 5-8 места чемпионата страны в финальной части турнираВ марте ВК «ЮЗГУ-АТОМ» продолжит борьбу за 5-8 места чемпионата страны в финальной части турнираФото: Светлана ВОЛКОВА
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Игры шестого тура волейбольного Чемпионата России, проходившие в Курске с 14 по 16 февраля, вызвали живой интерес у курских любителей волейбола.

Домашний тур принес в копилку ВК «ЮЗГУ-АТОМ» сразу две победы. В первой игре 6-го тура, состоявшейся в минувшую пятницу, курянкам потребовалось пять партии, чтобы одолеть шедшую на 5-м месте «Уфимочку-УГНТУ» из Уфы - 3:2 в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (счет по партиям - 25:19, 22:25, 25:16, 19:25, 15:6).

Со счетом – 2:3 – не в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) завершилась субботняя встреча курянок с «Тулицей» (Тула), входящей в тройку лидеров чемпионата (счет по партиям - 25:20, 22:25, 25:18, 23:25, 7:15).

Заключительная игра шестого тура с «Динамо-Казань-УОР» из Казани для определения победителя потребовала всего три партии и завершилась в пользу курянок - 3:0 (счет по партиям - 25:21, 25:22, 25:18).

По итогам 6-го тура ВК «ЮЗГУ-АТОМ» заработал шесть очков. Таким образом, по завершении предварительной части чемпионата в активе у курянок 12 побед, 31 очко и пятое место в турнирной таблице. Уже в марте ВК «ЮЗГУ-АТОМ» продолжит борьбу за 5-8 места чемпионата страны в финальной части турнира. Соперниками курского клуба станут «Уфимочка-УГНТУ» (г.Уфа), «Приморочка» (г.Владивосток) и «Уралочка-2-УрГЭУ» (Свердловская область).

ИСТОЧНИК KP.RU

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