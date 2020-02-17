В Курске таксист украл у пассажирки сумку с деньгами

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:32:58+03:00

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Сотрудники Северо-западного отдела полиции установили подозреваемого в хищении сумки с деньгами у курянки. Женщина возвращалась домой на такси, с собой у нее было несколько пакетов и сумка с 50 тысячами рублями.

Женщина вышла из машины и не сразу заметила пропажу сумки. Через некоторое время она обратилась в службу заказа такси с просьбой связаться с водителем и проверить потерю в салоне машины. Мужчина по телефону уверил пассажирку, что в транспорте сумки нет.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Оперативники установили личность водителя и направились к нему для опроса. Мужчина попытался убедить полицейских, что к хищению не имеет отношения, но вскоре недалеко от стоянки была обнаружена пропавшая сумка, от которой злоумышленник пытался избавиться.

У водителя изъяли похищенные деньги и вернули владелице. Сейчас проводится проверка, после которой будет дана правовая оценка действиям участников происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU