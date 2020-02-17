2020-02-17T13:02:31+03:00
Общество

В Курске обсудили школьные поборы: родителей заставляют сдавать деньги

В облкомитете образования работает "горячая линия"
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе жалуются на поборы, качество школьного питания и устаревшее оборудование в классахВ регионе жалуются на поборы, качество школьного питания и устаревшее оборудование в классахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Школьных поборов быть не должно. Об этом шла речь на совещании в областном комитете образования и науки. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Александр Чуркин, представители областной и городской власти, депутаты, а также родители, которые поддерживают пока еще не зарегистрированное движение «Поборам СТОП!».

В конце прошлого года областной комитет образования и науки открыл "горячую линию" для обращений. Родители жалуются на то, что родительские комитеты в классах заставляют сдавать деньги, а также на качество школьного питания, отсутствие ремонта и устаревшее оборудование в классах.

На встрече участники движения поделились с представителями власти своими проблемами. Так, родители из Щигров говорили о необходимости ремонта класса, в городском отделе образования эту проблему решить не смогли. Теперь ситуацию разбирали на областном уровне.

По словам заместителя губернатора Александра Чуркина, власть будет работать с родителями, чтобы предупреждать возможные проблемы и эффективно решать уже возникшие. Однако и самим родителям необходимо конструктивно выстраивать диалог.

Проблемы с поборами возникают как раз потому, что некоторые родители хотели бы сделать в школах больше, чем предусмотрено образовательными стандартами. Вместе с тем необходимо действовать строго в правовом поле и акцентировать внимание на открытое информирование.

Представители движения «Поборам СТОП!» резюмировали, что многие проблемы сейчас постепенно решаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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