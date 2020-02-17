В Курске открылась персональная выставка мастера по лоскутному шитью

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:43:30+03:00

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В центре народного творчества "Русь" (ул. Обоянская, 26) открылась персональная выставка мастера по лоскутному шитью и вязанию Надежды Щадных.

Создание кукол – любимое увлечение увлечений одаренной мастерицы. Между тем, в экспозиции представлены и другие работы мастерицы.

Выставка продлится до 23 февраля. Справки по телефону 37-06-56.

ИСТОЧНИК KP.RU