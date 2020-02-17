2020-02-17T11:08:16+03:00
Происшествия

Курянина подозревают в убийстве знакомого

Мужчина с ножом набросился на приятеля
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В убийстве своего знакомого подозревают 46-летнего жителя Льговского района.

По версии следствия 15 февраля вечером мужчина выпивал со своим 53-летним знакомым в доме последнего, расположенном в поселке Селекционный Льговского района. Приятели стали конфликтовать за столом и гость с ножом набросился на хозяина дома. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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