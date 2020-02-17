Под Курском горела парная в подвале дома

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:11:27+03:00

Пожар произошел в Дмитриеве Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

К счастью, пострадавших нет

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В 10:41 16 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в подвале жилого дома в Дмитриеве Дмитриевского района.

По данным МЧС, по прибытии в 10:43 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 10:47, ликвидировано в 10:51.

В результате пожара полностью выгорела парная, обшитая деревом, расположенная в подвальном помещении жилого дома. Пострадавших нет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU