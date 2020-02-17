Под Курском на пожаре погиб 42-летний мужчина

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:05:30+03:00

К моменту прибытия пожарных дом сгорел, в огне погиб человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 00:56 17 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Ольшанка Льговского района Курской области.

Пожарные прибыли на место ЧП в 01:07 и приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 01:11, ликвидирован в 01:16.

Когда пожарные приехали на место ЧП, в деревянном, обшитом железом жилом доме площадью 60 "квадратов" огонь уничтожил веранду, выгорело внутри дома по всей площади, уничтожены и обрушились потолочные перекрытия на площади. В доме обнаружено тело 42-летнего мужчины.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU