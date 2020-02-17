2020-02-17T08:56:59+03:00
Происшествия

В реке под Курском обнаружили труп мужчины

Трагедия произошла на реке Сейм
Ольга ДАНИЛОВА
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С 1 февраля в регионе запрещен выход на рекиС 1 февраля в регионе запрещен выход на рекиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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16 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели в реке Сейм вблизи села Второе Засеймье Мантуровского района.

На место происшествия прибыли оперативная группа местного гарнизона Мантуровского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

В реке обнаружен труп 47-летнего мужчины.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте меры безопасности при посещении водоемов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112», предупреждают в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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