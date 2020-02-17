В реке под Курском обнаружили труп мужчины

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:56:59+03:00

С 1 февраля в регионе запрещен выход на реки Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

16 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели в реке Сейм вблизи села Второе Засеймье Мантуровского района.

На место происшествия прибыли оперативная группа местного гарнизона Мантуровского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

В реке обнаружен труп 47-летнего мужчины.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте меры безопасности при посещении водоемов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112», предупреждают в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU