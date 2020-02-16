2020-02-16T11:23:33+03:00
Общество

В Курске обсудили развитие трамвайной сети

Специалисты и неравнодушные горожане решают, как сохранить перевозки и предприятие
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Развитие трамвайной сети Курска (в частности маршрута №3) обсудили накануне в Юго-Западном университете. Дискуссия, в которой приняли участие сотрудники горадминистрации, «Курскэлектротранса» и общественники, продолжалась около двух часов.

Гендиректор МУП «Курскэлектротранс» Павел Панибратов рассказал, что сейчас перед ними стоят три задачи: сохранить трамвайные перевозки, обеспечить их безопасность и сохранить предприятие, где работают почти 700 человек. При этом большая часть подвижного состава требует капитально-восстановительного ремонта, трамвайные пути на отдельных участках нуждаются в глобальной реконструкции, на других – в текущем ремонте.

- Мы предлагаем демонтировать рельсы на участке от завода Волокно до ул. Ольховской, где движение закрыто с сентября 2018 года из-за аварийного состояния путей. Часть этого материала можно использовать для ремонта путей на отрезке от пл. Добролюбова до сельскохозяйственного рынка. Этот участок является стратегическим для электротранспорта и нуждается в срочном ремонте, - разъяснил Павел Панибратов. - А на участке от ул. Ольховской до ул. Сумской третий маршрут законсервировать.

В качестве альтернативного решения собравшиеся предложили пересмотреть расписание работы трамвая, построить разворотное кольцо в районе кинотеатра «Родина» с сохранением третьего маршрута, изыскать средства и организовать на обсуждаемом участке скоростной трамвай.

Кроме того, прозвучала идея не продлевать лицензии на тех маршрутах частных перевозчиков, которые дублируют трамвай «тройку». А также заменить маршрутки на этом участке на автобусы большой вместимости и электробусы и пустить их по выделенным полосам движения.

Присылать свои предложения по развитию трамвайной сети можно в течение недели на электронный адрес iau2007@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске обсудили развитие трамвайной сети
В Курске нашли дефекты на недавно отремонтированной улице
В поселке Курской области хотят сделать парк с фонтаном, теннисным кортом и зеленой аллеей
В Курске почтили память воинов-афганцев
В Курской области ожидается снег и туман
В Курске на Клыкова загорелась квартира
В Курске мемориал "Памяти павших" приведут в порядок
Курянку обвиняют в избиении полицейского
Курянина будут судить за избиение приятеля
В Курске проверили соблюдение правил парковки на местах для инвалидов
Уполномоченный по правам человека посетил СИЗО в Курске
В Курской области запретили продавать подросткам электронные сигареты
В Курской области стартовала спартакиада по баскетболу «Движение вверх»
В Курске пройдут соревнования по троеборью и конкуру
В Курской области дети-сироты получили ключи от квартир
В Курске может появится музей имени Казимира Малевича
Под Курском перевернулся «Ниссан»
В Курске прошли соревнования по пожарному кроссфиту
В Курской области потеплеет до четырех градусов
В Курске снова отключат свет
В Курске возложат венки к памятнику «Скорбящей матери»
Курянин стал жертвой онлайн-мошенника