В Курске обсудили развитие трамвайной сети

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:23:33+03:00

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Развитие трамвайной сети Курска (в частности маршрута №3) обсудили накануне в Юго-Западном университете. Дискуссия, в которой приняли участие сотрудники горадминистрации, «Курскэлектротранса» и общественники, продолжалась около двух часов.

Гендиректор МУП «Курскэлектротранс» Павел Панибратов рассказал, что сейчас перед ними стоят три задачи: сохранить трамвайные перевозки, обеспечить их безопасность и сохранить предприятие, где работают почти 700 человек. При этом большая часть подвижного состава требует капитально-восстановительного ремонта, трамвайные пути на отдельных участках нуждаются в глобальной реконструкции, на других – в текущем ремонте.

- Мы предлагаем демонтировать рельсы на участке от завода Волокно до ул. Ольховской, где движение закрыто с сентября 2018 года из-за аварийного состояния путей. Часть этого материала можно использовать для ремонта путей на отрезке от пл. Добролюбова до сельскохозяйственного рынка. Этот участок является стратегическим для электротранспорта и нуждается в срочном ремонте, - разъяснил Павел Панибратов. - А на участке от ул. Ольховской до ул. Сумской третий маршрут законсервировать.

В качестве альтернативного решения собравшиеся предложили пересмотреть расписание работы трамвая, построить разворотное кольцо в районе кинотеатра «Родина» с сохранением третьего маршрута, изыскать средства и организовать на обсуждаемом участке скоростной трамвай.

Кроме того, прозвучала идея не продлевать лицензии на тех маршрутах частных перевозчиков, которые дублируют трамвай «тройку». А также заменить маршрутки на этом участке на автобусы большой вместимости и электробусы и пустить их по выделенным полосам движения.

Присылать свои предложения по развитию трамвайной сети можно в течение недели на электронный адрес iau2007@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU