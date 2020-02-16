В Курске нашли дефекты на недавно отремонтированной улице
На улице Суворовской, которую отремонтировали в 2019 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», нашли дефекты верхнего слоя покрытия проезжей части.
Как рассказали в администрации Курска, на место вызвали представителя подрядчика - ООО «Курскспецдорстрой». Так как объект находится на гарантии, подрядная организация приеяла временные меры: отремонтировала покрытие литой асфальтобетонной смесью, которая укладывается в вязком состоянии и позволяет работать при пониженных температурах (до -10°C). Когда установится теплая погода, подрядчик переделает этот участок дороги за собственный счет.
ИСТОЧНИК KP.RU