В Курске почтили память воинов-афганцев

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:55:24+03:00

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15 февраля в пролетарском сквере Курска состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику «Скорбящей матери». Участие в мероприятии приняли губернатор Роман Старовойт и глава города Курска Виктор Карамышев.

Через афганскую войну прошло более полумиллиона советских солдат и офицеров. Среди них и более трех тысяч курян. 105 наших земляков не вернулись с поля боя. 60 возвратились из Афганистана инвалидами, а 140 курян получили ранения.

Продолжились памятно-мемориальные мероприятия в концертном зале «Свиридовский», где состоялась демонстрация фильма «Они сражались за Родину». Кинолента полностью основана на воспоминаниях, иллюстрированных военной кинохроникой и кадрами художественных фильмов об афганской войне.

ИСТОЧНИК KP.RU