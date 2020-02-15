2020-02-15T13:34:06+03:00
Общество

В Курской области ожидается снег и туман

На дорогах местами гололедица
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха ночью -1…-6 ºС, днем от -1…+3 ºСТемпература воздуха ночью -1…-6 ºС, днем от -1…+3 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
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15 февраля с вечера и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, днем мокрый снег. Местами туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 ºС, днем от -1…+3 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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