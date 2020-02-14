В Курске мемориал "Памяти павших" приведут в порядок

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:12:52+03:00

В ближайшее время за счет городского бюджета будут выполнены неотложные работы

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Мемориал «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - один из тех, которые планируют привести в порядок к 75-летию Великой Победы.

Гранитная плитка во многих местах просела, а офицерские могилы требуют благоустройства. Также необходимо установить пандусы для инвалидов. Нуждается в реконструкции и памятник подводникам, сообщили в мэрии.

В ближайшее время за счет городского бюджета будут выполнены неотложные работы. Также сейчас ведутся работы на Никитском кладбище. Здесь проходит масштабный субботник. Будет приведено в порядок ограждение, а летом отремонтированы дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU