В Курске мемориал "Памяти павших" приведут в порядок
Мемориал «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - один из тех, которые планируют привести в порядок к 75-летию Великой Победы.
Гранитная плитка во многих местах просела, а офицерские могилы требуют благоустройства. Также необходимо установить пандусы для инвалидов. Нуждается в реконструкции и памятник подводникам, сообщили в мэрии.
В ближайшее время за счет городского бюджета будут выполнены неотложные работы. Также сейчас ведутся работы на Никитском кладбище. Здесь проходит масштабный субботник. Будет приведено в порядок ограждение, а летом отремонтированы дорожки.
ИСТОЧНИК KP.RU