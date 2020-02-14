Курянку обвиняют в избиении полицейского
СК передал в суд дело против 28-летней жительницы Курска, которую обвиняют в применении насилия против представителя власти.
По версии следствия 23 ноября примерно около шести часов утра пьяную девушку полицейские посадили в в салон служебного автомобиля «Газель» ОМВД России по Курскому району, чтобы доставить в отдел для составления протокола. Все это происходило рядом с баром, расположенным в деревне Татаренково Курского района.
Курянка стала сопротивляться и нанесла удары ногами по лицу и туловищу сотруднику полиции ОМВД России по Курскому району.
Теперь суд рассмотрит это дело.
ИСТОЧНИК KP.RU