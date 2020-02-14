Курянку обвиняют в избиении полицейского

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:22:38+03:00

По версии следствия девушка сопротивлялась стражам порядка, которые хотели доставить ее в отдел

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СК передал в суд дело против 28-летней жительницы Курска, которую обвиняют в применении насилия против представителя власти.

По версии следствия 23 ноября примерно около шести часов утра пьяную девушку полицейские посадили в в салон служебного автомобиля «Газель» ОМВД России по Курскому району, чтобы доставить в отдел для составления протокола. Все это происходило рядом с баром, расположенным в деревне Татаренково Курского района.

Курянка стала сопротивляться и нанесла удары ногами по лицу и туловищу сотруднику полиции ОМВД России по Курскому району.

Теперь суд рассмотрит это дело.

ИСТОЧНИК KP.RU