В Курске проверили соблюдение правил парковки на местах для инвалидов
Рейд прошел в Центральном округе Курска.
На первой же улице Максима Горького на парковках были выявлены нарушители ПДД. В первом случае против собственника машины составлен административный протокол, ему предстоит заплатить штраф 5000 рублей. Во втором случае автовладельца найти не удалось, поэтому транспорт эвакуировали с парковочного места, предназначенного для инвалидов.
Стоит обратить внимание, что практически на каждой парковке место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями, было занято автомобилистами, не имеющими специального знака. Выдает его медико-социальная экспертиза, а машину инвалида заносят в специальный реестр. Без документального подтверждения знаки, купленные в магазинах, считаются недействительными.
В ходе рейда также выяснилось, что пять дорожных знаков в Центральном округе установлены с нарушениями. В надлежащий вид их теперь должны будут привести сотрудники комитета дорожного хозяйства города Курска. Всего же в областном центре установлено порядка 60 дорожных знаков «Парковка для инвалидов». По итогам рейда уполномоченный представитель по правам людей с ограниченными возможностями в Курской области подготовит предложения для Госавтоинспекции и городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU