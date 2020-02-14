В Курске проверили соблюдение правил парковки на местах для инвалидов

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:59:02+03:00

Почти везде место, предназначенное для транспорта людей с ограниченными возможностями, было занято

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Рейд прошел в Центральном округе Курска.

На первой же улице Максима Горького на парковках были выявлены нарушители ПДД. В первом случае против собственника машины составлен административный протокол, ему предстоит заплатить штраф 5000 рублей. Во втором случае автовладельца найти не удалось, поэтому транспорт эвакуировали с парковочного места, предназначенного для инвалидов.

Стоит обратить внимание, что практически на каждой парковке место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями, было занято автомобилистами, не имеющими специального знака. Выдает его медико-социальная экспертиза, а машину инвалида заносят в специальный реестр. Без документального подтверждения знаки, купленные в магазинах, считаются недействительными.

В ходе рейда также выяснилось, что пять дорожных знаков в Центральном округе установлены с нарушениями. В надлежащий вид их теперь должны будут привести сотрудники комитета дорожного хозяйства города Курска. Всего же в областном центре установлено порядка 60 дорожных знаков «Парковка для инвалидов». По итогам рейда уполномоченный представитель по правам людей с ограниченными возможностями в Курской области подготовит предложения для Госавтоинспекции и городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU