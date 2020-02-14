Уполномоченный по правам человека посетил СИЗО в Курске

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:40:30+03:00

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Уполномоченный осмотрел камерные помещения, штрафной изолятор, комнаты для длительных свиданий; проверил соблюдение норм питания, материально-бытового и медицинского обеспечения лиц, содержащихся под стражей.

Особое внимание было уделено условиям содержания несовершеннолетних. После обхода всех помещений, Владимир Фирсов провел прием по личным вопросам: некоторые из них, касающиеся медицинского обеспечения, были разрешены на месте, так как практически параллельно с Уполномоченным работала группа медицинских работников под руководством начальника медико-санитарной части УФСИН региона Павла Девянина.

По итогам визита нарушений сроков содержания под стражей и лиц, незаконно содержащихся в условиях изоляции от общества, не выявлено. Жалоб по поводу противоправных действий сотрудников следственного изолятора, качества питания и материально бытового обеспечения к Уполномоченному не поступило. Владимир Фирсов отметил удовлетворительное санитарное состояние помещений и хорошо организованную систему видеоконтроля за действиями личного состава и поведением арестованных.

ИСТОЧНИК KP.RU