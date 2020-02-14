В Курской области запретили продавать подросткам электронные сигареты
Курская областная Дума приняла один из важных законопроектов внесенных на рассмотрение губернатором Курской области. Теперь законодательно утвержден запрет на территории региона розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкости для них.
За нарушения установлена административная ответственность, штраф для граждан определен в размере от одной до полутора тысяч рублей, для должностных лиц - от трех до четырех тысяч рублей, юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. Протоколы о нарушениях будут составлять должностные лица органов местного самоуправления.
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» содержит запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком – снюсом. Однако в нем нет аналогичного запрета на продажу никотинсодержащей продукции. Принятие закона на региональном уровне данный пробел устраняет
ИСТОЧНИК KP.RU