В Курской области запретили продавать подросткам электронные сигареты

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:05:42+03:00

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Курская областная Дума приняла один из важных законопроектов внесенных на рассмотрение губернатором Курской области. Теперь законодательно утвержден запрет на территории региона розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкости для них.

За нарушения установлена административная ответственность, штраф для граждан определен в размере от одной до полутора тысяч рублей, для должностных лиц - от трех до четырех тысяч рублей, юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. Протоколы о нарушениях будут составлять должностные лица органов местного самоуправления.

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» содержит запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком – снюсом. Однако в нем нет аналогичного запрета на продажу никотинсодержащей продукции. Принятие закона на региональном уровне данный пробел устраняет

ИСТОЧНИК KP.RU