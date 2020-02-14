2020-02-14T13:05:42+03:00
Общество

В Курской области запретили продавать подросткам электронные сигареты

За нарушения будут штрафовать
Ольга ДАНИЛОВА
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Ограничения направлены на сохранение здоровья подростковОграничения направлены на сохранение здоровья подростковФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курская областная Дума приняла один из важных законопроектов внесенных на рассмотрение губернатором Курской области. Теперь законодательно утвержден запрет на территории региона розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкости для них.

За нарушения установлена административная ответственность, штраф для граждан определен в размере от одной до полутора тысяч рублей, для должностных лиц - от трех до четырех тысяч рублей, юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. Протоколы о нарушениях будут составлять должностные лица органов местного самоуправления.

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» содержит запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком – снюсом. Однако в нем нет аналогичного запрета на продажу никотинсодержащей продукции. Принятие закона на региональном уровне данный пробел устраняет

ИСТОЧНИК KP.RU

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