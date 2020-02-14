В Курске пройдут соревнования по троеборью и конкуру
Вход для зрителей бесплатный
В гости едет юношеская сборная Московской области по троеборью, а также участники из Воронежа и БелгородаФото: предоставлено пресс-службой
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На этих выходных, 15 и 16 февраля, в Курске пройдет Первенство Курской области по треборью в помещении. Этап Кубка Победы.
Соревнования по троеборью и конкуру в помещении пройдут в конноспортивной школе (Курск, ул. Магистральная, 42а). В гости едет юношеская сборная Московской области по троеборью, а также участники из Воронежа и Белгорода.
15 февраля в 09:00 (выездка).
15 февраля в 13:00 (кросс).
16 февраля в 10:00 (конкур).
Вход для зрителей бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU