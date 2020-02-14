2020-02-14T12:37:59+03:00
Спорт

В Курске пройдут соревнования по троеборью и конкуру

Вход для зрителей бесплатный
Ольга ДАНИЛОВА
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В гости едет юношеская сборная Московской области по троеборью, а также участники из Воронежа и БелгородаВ гости едет юношеская сборная Московской области по троеборью, а также участники из Воронежа и БелгородаФото: предоставлено пресс-службой
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На этих выходных, 15 и 16 февраля, в Курске пройдет Первенство Курской области по треборью в помещении. Этап Кубка Победы.

Соревнования по троеборью и конкуру в помещении пройдут в конноспортивной школе (Курск, ул. Магистральная, 42а). В гости едет юношеская сборная Московской области по троеборью, а также участники из Воронежа и Белгорода.

15 февраля в 09:00 (выездка).

15 февраля в 13:00 (кросс).

16 февраля в 10:00 (конкур).

Вход для зрителей бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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