В Курской области дети-сироты получили ключи от квартир
Радостное событие состоялось в поселке Золотухино – введено в эксплуатацию семь новых жилых домов. Ключи от благоустроенных квартир получили 20 курян из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новоселы будут жить в одноэтажных домах на улице Радужной недалеко от центра поселка.
Курская область занимает третье место в ЦФО после Москвы и Подмосковья по обеспечению жильем детей-сирот.
Участники торжественной церемонии осмотрели новые квартиры, убедились в хорошем качестве отделочных работ. Рядом с домами расположен современный детский сад. В ближайшее время в этом микрорайоне планируют возвести спорткомплекс. В перспективе застройка будет только разрастаться, так как здесь получили участки и многодетные семьи.
С момента начала реализации программы в 2011 году Золотухинский район лидировал по количеству детей-сирот, которые нуждались в обеспечении жильем. За это время район предоставил 164 благоустроенные однокомнатные квартиры для этой льготной категории граждан. С 2020 года очередность здесь полностью закрыта, жилье будет предоставляться в плановом порядке.
В текущем году в регионе планируется для детей-сирот выделить до 400 жилых помещений в районах и городах области, в том числе восемь в Золотухинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU