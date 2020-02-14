2020-02-14T11:27:08+03:00
Общество

В Курской области дети-сироты получили ключи от квартир

До конца года в регионе выделят еще около 400 таких жилых помещений
Ольга ДАНИЛОВА
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С момента начала реализации программы в 2011 году Золотухинский район лидировал по количеству детей-сиротС момента начала реализации программы в 2011 году Золотухинский район лидировал по количеству детей-сиротФото: Из архива КП.
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Радостное событие состоялось в поселке Золотухино – введено в эксплуатацию семь новых жилых домов. Ключи от благоустроенных квартир получили 20 курян из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новоселы будут жить в одноэтажных домах на улице Радужной недалеко от центра поселка.

Курская область занимает третье место в ЦФО после Москвы и Подмосковья по обеспечению жильем детей-сирот.

Участники торжественной церемонии осмотрели новые квартиры, убедились в хорошем качестве отделочных работ. Рядом с домами расположен современный детский сад. В ближайшее время в этом микрорайоне планируют возвести спорткомплекс. В перспективе застройка будет только разрастаться, так как здесь получили участки и многодетные семьи.

С момента начала реализации программы в 2011 году Золотухинский район лидировал по количеству детей-сирот, которые нуждались в обеспечении жильем. За это время район предоставил 164 благоустроенные однокомнатные квартиры для этой льготной категории граждан. С 2020 года очередность здесь полностью закрыта, жилье будет предоставляться в плановом порядке.

В текущем году в регионе планируется для детей-сирот выделить до 400 жилых помещений в районах и городах области, в том числе восемь в Золотухинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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