В Курске может появится музей имени Казимира Малевича

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:02:20+03:00

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В Курской области идет разработка концепции воссоздания историко-культурного облика областного центра с учетом итогов архитектурного конкурса «Курск 2032». Большую часть работ планируется проделать в рамках подготовки к 1000-летию образования Курска. Они коснутся как реновации существующих объектов, так и строительства новых зданий культуры. В целом это затронет территорию более чем в 30 гектар, сообщили в администрации региона.

Так, в помещениях бывшего электроаппаратного завода планируется разместить галерею Александра Дейнеки и краеведческий музей, также возвести новое здание театра кукол с не менее чем двумя залами и музеем кукол. Возможно, в историческом центре появится музей современного искусства им. Казимира Малевича. Реновация центра Курска станет импульсом для развития туризма, в том числе международного, считают местные власти.

Туристический кластер «Мемориальный комплекс «Северный фас Курской Дуги» предполагается создать в Поныровском районе. Мемориальный комплекс может привлечь до 300 тысяч туристов в год. В перспективе, при поддержке Ростуризма, предполагается строительство нового музея «Героям Северного фаса Курской Дуги».

В селе Красниково Пристенского района появится туристический кластер на базе водяной мельницы. Она построена без гвоздей и является памятником русского зодчества. В России аналогичных объектов практически нет. Будущий этнографический комплекс будет включать в себя летний театр, спортивные объекты, этнодеревню с мастерскими, отель и кемпинговую зону. Проектно-сметная документация в настоящее время разрабатывается, добавили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU