2020-02-14T09:50:25+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся «Ниссан»

ДТП произошло в Советском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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49-летний пассажир получил ранения различной степени тяжести49-летний пассажир получил ранения различной степени тяжестиФото: Из архива "КП"
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13 февраля примерно в 07:15 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» двигался по автодороге КурскБорисоглебск - поселок Кшенский в Советском районе. На 34 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Автомобиль перевернулся в правый по ходу движения кювет. 49-летний пассажир получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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