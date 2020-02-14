Под Курском перевернулся «Ниссан»
ДТП произошло в Советском районе
49-летний пассажир получил ранения различной степени тяжестиФото: Из архива "КП"
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13 февраля примерно в 07:15 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» двигался по автодороге Курск – Борисоглебск - поселок Кшенский в Советском районе. На 34 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.
Автомобиль перевернулся в правый по ходу движения кювет. 49-летний пассажир получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU