В Курске прошли соревнования по пожарному кроссфиту

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:36:37+03:00

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В Курске прошли соревнование по пожарному кроссфиту. Мероприятие проходило в рамках профессиональной подготовки пожарных и Года здоровья. Они поднимали гири, приседали, сматывали рукава, спасали условных пострадавших. Все это с утяжелением в 20 кг - именно столько весит боевая одежда и баллон, входящий в состав дыхательного аппарата со сжатым воздухом; в таком обмундировании пожарные вступают в борьбу с огнем

Навыки, которые сегодня тренируют пожарные, помогут им в дальнейшей работе: скорость исполнения и расход воздуха влияют на успех не только в соревнованиях, но и при спасении пострадавшего из огня.

По итогам соревнований первое место занял сотрудник пожарной части № 20 г. Курска Евгений Уколов, второе – начальник караула пожарной части Обоянского района Вадим Дмитриев. Бронза соревнований у командира отделения пожарной части Курского района Евгения Авдеева.

ИСТОЧНИК KP.RU