2020-02-13T16:56:41+03:00
Общество

В Курской области потеплеет до четырех градусов

Ожидается небольшой снег и туман
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура ночью 0…-5 ºС, днем от -1… +4 ºСТемпература ночью 0…-5 ºС, днем от -1… +4 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 13 февраля и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег. Днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура ночью 0…-5 ºС, днем от -1… +4 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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