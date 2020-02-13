2020-02-13T16:41:14+03:00
Общество

В Курске снова отключат свет

Без электричества останется более двух тысяч курян
Ольга ДАНИЛОВА
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Отключения пройдут во всех округахОтключения пройдут во всех округахФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях отключат электроэнергию по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 февраля с 9-00 до 16-00:

1-я -2-я Цветовская переулки и проезд, Рассыльная 4-34, Пионеров 21-52; Чумаковская 21-44; Красной Армии 36-40;Народная 2, 2а; Белгородская 23; Сумская 13-23; Заводская 4, 5, 5а, 6; Моковская 26-30; Степные переулки с 4 по 12; ул. 5-я Кислинская.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 февраля с 9-00 до 17-00:

ул. Олимпийская; ул. Спортивная;

С 17 по 19 февраля с 9-00 до 17-00:

переулок 2-й Воротний 21 - 27; 17/1 - 17/18; ул. Бойцов 9-й дивизии 18 – 40; 3-й Аэродромный переулок 19 – 27; 4-й Аэродромный переулок 22-28; 21-29.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 февраля с 09-30 до 16-00:

с/т Ветеран дорожки 1-13; с/т Икар; ДНТ Авиатор-2; Воздушная 23-39, 2-42; Усадебная 33-47; Аэропортовская 3-74; 1-я Клюквинская 1-13, 2-10; 2-я Клюквинская 2-10; Шубина 1-33, 28-40; Тенистый переулок 6/1-6/3; Подлесная 1-13; (700 человек)

20 февраля с 13-30 до 16-00:

1-й Стрелецкий переулок 32-40; 3-й Стрелецкий переулок 1-29, 2-28; 2-й Стрелецкий переулок 1-39, 2-24; 4-й Стрелецкий переулок 1-7, 4-14; 5-й Стрелецкий переулок 3-11; 6-й Стрелецкий переулок 2-16; 7-й Стрелецкий переулок 19-23; Пост Кривец 2-12 (350 человек)

Тел. для справок: 26-32-10

Всего под отключение попадает более двух тысяч курян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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