В Курске возложат венки к памятнику «Скорбящей матери»

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:31:38+03:00

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15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В субботу в Пролетарском сквере города Курска на улице Карла Либкнехта в 11:00 состоится церемония возложения венков, цветов к памятнику «Скобящей матери».

В 12.00 в концертном зале «Свиридовский» на улице Сонина пройдет презентация фильма «Они сражались за Родину» о воинах-курянах, выполнявших интернациональный долг. Фильм посвящен 31-й годовщиной вывода советских войск из Республики Афганистан.

ИСТОЧНИК KP.RU