В Курске возложат венки к памятнику «Скорбящей матери»
Церемония пройдет 15 февраля
Возложение состоится в 11.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В субботу в Пролетарском сквере города Курска на улице Карла Либкнехта в 11:00 состоится церемония возложения венков, цветов к памятнику «Скобящей матери».
В 12.00 в концертном зале «Свиридовский» на улице Сонина пройдет презентация фильма «Они сражались за Родину» о воинах-курянах, выполнявших интернациональный долг. Фильм посвящен 31-й годовщиной вывода советских войск из Республики Афганистан.
ИСТОЧНИК KP.RU