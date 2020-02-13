Осудили курянина, который встречался с 13-летней школьницей

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:29:23+03:00

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В Курской области вынесли приговор 23-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста), сообщили в СК.

- В августе 2019 года мужчина, достоверно зная, что его знакомой лишь 13 лет, находясь в квартире одного из домов в городе Рыльске, вступал с ней в половую связь, - рассказали в СК.

Суд дал курянину два года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU