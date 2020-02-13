Под Курском у 90-летнего пенсионера украли сто тысяч рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:02:55+03:00

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Сотрудники Хомутовского пункта полиции установили подозреваемого, укравшего у пенсионера сто тысяч рублей. 90-летний мужчина не знал о краже, пока стражи порядка не сообщили ему о случившемся.

Сотрудники полиции, проверяя оперативную информацию, выяснили, что местный житель, не имеющий регулярного заработка, а также постоянного места жительства распоряжается крупными суммами, покупает дорогую бытовую технику и устраивает застолья. В неформальном разговоре мужчина признался, что якобы нашел пачку с деньгами возле дома знакомого пенсионера.

Эту версию проверили. Пенсионер, услышав о возможной пропаже, изначально не поверил, но проверив сбережения, действительно обнаружил, что их нет. Пенсионер вспомнил, что около недели назад ему нужно было взять часть денег из накоплений, в этот момент в дом зашел давний знакомый, который часто помогал пожилому мужчине по хозяйству. Когда пенсионер отвлекся, гость незаметно забрал часть денег, не нарушая порядок, поэтому кражу пенсионер заметил не сразу.

В рамках следственных действий часть суммы у подозреваемого изъяли и вернули владельцу. Остальные деньги он будет обязан возместить в ближайшее время.

По факту хищения проводится проверка для вынесения решения о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU