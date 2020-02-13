2020-02-13T15:02:55+03:00
Происшествия

Под Курском у 90-летнего пенсионера украли сто тысяч рублей

Мужчина даже не заметил пропажи
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Полиция задержала подозреваемогоПолиция задержала подозреваемогоФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники Хомутовского пункта полиции установили подозреваемого, укравшего у пенсионера сто тысяч рублей. 90-летний мужчина не знал о краже, пока стражи порядка не сообщили ему о случившемся.

Сотрудники полиции, проверяя оперативную информацию, выяснили, что местный житель, не имеющий регулярного заработка, а также постоянного места жительства распоряжается крупными суммами, покупает дорогую бытовую технику и устраивает застолья. В неформальном разговоре мужчина признался, что якобы нашел пачку с деньгами возле дома знакомого пенсионера.

Эту версию проверили. Пенсионер, услышав о возможной пропаже, изначально не поверил, но проверив сбережения, действительно обнаружил, что их нет. Пенсионер вспомнил, что около недели назад ему нужно было взять часть денег из накоплений, в этот момент в дом зашел давний знакомый, который часто помогал пожилому мужчине по хозяйству. Когда пенсионер отвлекся, гость незаметно забрал часть денег, не нарушая порядок, поэтому кражу пенсионер заметил не сразу.

В рамках следственных действий часть суммы у подозреваемого изъяли и вернули владельцу. Остальные деньги он будет обязан возместить в ближайшее время.

По факту хищения проводится проверка для вынесения решения о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области потеплеет до четырех градусов
В Курске снова отключат свет
В Курске возложат венки к памятнику «Скорбящей матери»
Курянин стал жертвой онлайн-мошенника
«Открытие» в 2 раза увеличил выдачи кредитов
Осудили курянина, который встречался с 13-летней школьницей
Под Курском у 90-летнего пенсионера украли сто тысяч рублей
В Курской области расширили возможности использования маткапитала
Металлоинвест увеличил Фонд оплаты труда на пять процентов
В Курской области запретили продавать алкоголь на День молодежи
В Курске пройдут публичные слушания по отмене трамвая номер три
Под Курском погиб водитель ВАЗа
Сотрудника курского УФСИН подозревают в крупной взятке
В Курске открывается выставка о первых выборах
Курян приглашают на «Блинный переполох»
Пенсионный фонд предупредил курян о телефонных мошенниках
В Курске подростки, угнали машину, чтобы покататься по городу
В Курске на проспекте Хрущева завершили ремонт трубопровода
В Курской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
Курянка завоевала "серебро" чемпионата России по дзюдо
Курская прокуратура борется с продажей снюса в интернете
Ректором Курской академии госслужбы стала финалистка конкурса «Лидеры России»
В Курской области потеплеет до двух градусов
Средняя сумма ипотеки в Курской области составила 1,8 миллиона рублей