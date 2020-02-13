В Курской области расширили возможности использования маткапитала

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:58:00+03:00

На эти деньги можно будет купить отечественное авто, а также товары для детей-инвалидов

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Редакцию претерпел закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области». Снимается ограничение по количеству бесплатных посещений многодетными семьями музеев и выставок, подведомственных органам власти региона, сообщили в администрации региона.

Расширены также возможности использования областного материнского капитала: средства можно будет направлять на покупку автомобиля отечественного производства, товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов; покупку детского автокресла.

ИСТОЧНИК KP.RU