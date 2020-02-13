Металлоинвест увеличил Фонд оплаты труда на пять процентов

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:51:28+03:00

Начиная с 2014 года среднемесячные доходы сотрудников Компании выросли почти в полтора раза - на 43-51%, в зависимости от предприятия Фото: предоставлено пресс-службой

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Фонд оплаты труда (ФОТ) будет увеличен на предприятиях компании на 5% и составит 1,7 млрд рублей с учетом отчислений на социальное страхование. Таким образом зарплаты сотрудников увеличатся на 4%, их рост превысит уровень прошлогодней инфляции.

Еще один процент ФОТ пойдет на повышение оплаты труда по отдельным видам выплат, категориям персонала и профессиям. В частности, на премии и надбавки.

Генеральный директор УК Андрей Варичев прокомментировал такое решение:

- Мы нашли возможность увеличить доходы наших сотрудников в сложной ситуации падения мировых цен на железорудное сырье и стальную продукцию. Это повышение должно стать стимулом роста производительности труда и повышения мотивации сотрудников. Важен вклад каждого в общее дело. По итогам работы предприятий группы в первом полугодии будет рассмотрен вопрос о возможности дополнительного увеличении ФОТ в этом году.

Кроме того, на предприятиях компании минимальный размер заработной платы теперь составит не менее 1,8 величины прожиточного минимума (прежде было – 1,3).

Проиндексирован на 3% размер условной единицы измерения предоставляемых социальных льгот (УМРОТ) на 2020 год, к которой привязан размер материальной помощи ряду категорий работников.

Таким образом, уровень заработной платы на предприятиях Металлоинвеста существенно выше среднемесячной заработной платы в регионах присутствия. По доходам работников предприятия лидируют в горно-металлургической отрасли в России.

Так, за последние шесть лет, начиная с 2014 года среднемесячные доходы сотрудников Компании выросли почти в полтора раза - на 43-51%, в зависимости от предприятия.

Здесь отмечают, что размер вознаграждения каждого сотрудника зависит от результатов его труда. Так, выплачиваются премии по итогам работы за год, за производственные результаты, за содействие рационализаторству, операционные улучшения, соблюдение правил охраны труда.

Кроме того, на предприятиях есть хорошая собственная медицинская база, сотрудники получают путевки на оздоровление и отдых, в том числе для детей. Пенсионеры-горняки получают ежемесячные пособия.

Все меры социальной поддержки закреплены в коллективных договорах.

При изменении действующих и при внедрении новых социальных программ работодателем совместно с представителями профсоюза проводится всесторонний анализ и разрабатываются оптимальные решения с учетом интересов работников и возможностей предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU