В Курской области запретили продавать алкоголь на День молодежи

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:07:55+03:00

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Курская областная Дума приняла изменения в закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области». Предложение было внесено на рассмотрение прокурором Курской области Алексеем Цукановым и поддержано в администрации региона.

Продажа алкоголя теперь будет запрещена в День молодежи (27 июня), а также в дни проведения в общеобразовательных учреждениях выпускных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU