В Курской области запретили продавать алкоголь на День молодежи
Ограничение также касается дней, когда проходят выпускные
День молодежи сделали "безалкогольным"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Курская областная Дума приняла изменения в закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области». Предложение было внесено на рассмотрение прокурором Курской области Алексеем Цукановым и поддержано в администрации региона.
Продажа алкоголя теперь будет запрещена в День молодежи (27 июня), а также в дни проведения в общеобразовательных учреждениях выпускных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU