2020-02-13T12:57:35+03:00
Общество

В Курске пройдут публичные слушания по отмене трамвая номер три

Принять участие в них можно 15 февраля
Ольга ДАНИЛОВА
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Такими темпами трамваи в Курске скоро могут вообще исчезнутьТакими темпами трамваи в Курске скоро могут вообще исчезнутьФото: Светлана ВОЛКОВА
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"КП" уже подробно рассказывала о намерении мэрии Курска закрыть трамвайный маршрут номер "три" из-за убыточности.

15 февраля в 11.00 в конференц-зале ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94, 2 этаж) пройдут общественные обсуждения о приостановке трамвайного маршрута №3.

Для участия в общественных обсуждениях нужно зарегистрироваться, указав фамилию, имя, отчество и контактный телефон и электронный адрес. Форма регистрации - https://forms.gle/tcHp9EaAEoDGco3j8

ИСТОЧНИК KP.RU

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