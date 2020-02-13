В Курске пройдут публичные слушания по отмене трамвая номер три

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:57:35+03:00

Такими темпами трамваи в Курске скоро могут вообще исчезнуть Фото: Светлана ВОЛКОВА

Принять участие в них можно 15 февраля

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"КП" уже подробно рассказывала о намерении мэрии Курска закрыть трамвайный маршрут номер "три" из-за убыточности.

15 февраля в 11.00 в конференц-зале ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94, 2 этаж) пройдут общественные обсуждения о приостановке трамвайного маршрута №3.

Для участия в общественных обсуждениях нужно зарегистрироваться, указав фамилию, имя, отчество и контактный телефон и электронный адрес. Форма регистрации - https://forms.gle/tcHp9EaAEoDGco3j8

ИСТОЧНИК KP.RU