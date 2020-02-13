2020-02-13T11:58:18+03:00
Происшествия

Под Курском погиб водитель ВАЗа

Смертельное ДТП произошло в Мантуровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель получил серьезные травмы и скончался в больницеВодитель получил серьезные травмы и скончался в больницеФото: Из архива "КП"
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12 февраля примерно в 19:50 43-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ-11113, к тому же без прав, ехал по автодороге ст. Кривецкая – Мантурово – Лукьяновка – Тим.

На третьем километре трассы он, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Нива Шевроле» под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-11113 получил серьезные травмы и в течение суток скончался в больнице, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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