Сотрудника курского УФСИН подозревают в крупной взятке

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:27:01+03:00

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Следственный комитет Российской Федерации по Курской области по материалам УФСБ России по Курской области завел уголовное дело против старшего оперуполномоченного ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области. Его подозревают по п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере).

По версии следствия с 23 января по 22 сентября 2018 года сотрудник УФСИН региона во Льгове через перевод на банковскую карту своей жены получил от отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области мужчины взятку в 270 000 рублей. Деньги полагались "за общее попустительство по службе, связанное с созданием осужденному благоприятных условий при отбытии наказания", сообщили в СК.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU