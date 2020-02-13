В Курске открывается выставка о первых выборах

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:27:19+03:00

В экспозиции будут представлены редкие фото Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

Курян приглашают на выставку «Первые послевоенные выборы».

28 февраля в 11:00 в Государственном архиве общественно-политической истории Курской области (Курск, ул. Челюскинцев, д. 2) состоится открытие выставки, посвященной первым послевоенным выборам.

Мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы.

Организаторы выставки областное архивное управление, Госархив общественно-политической истории области, региональная избирательная комиссия.

В экспозиции будут представлены редкие фото, подлинные документы, печатные издания, воспоминания современников, свидетельствующие о том, как проводились выборы депутатов Верховного Совета СССР 10 февраля 1946 года.

ИСТОЧНИК KP.RU