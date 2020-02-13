2020-02-13T09:27:19+03:00
Общество

В Курске открывается выставка о первых выборах

Экспозиция откроется в Госархиве
Ольга ДАНИЛОВА
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В экспозиции будут представлены редкие фотоВ экспозиции будут представлены редкие фотоФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курян приглашают на выставку «Первые послевоенные выборы».

28 февраля в 11:00 в Государственном архиве общественно-политической истории Курской области (Курск, ул. Челюскинцев, д. 2) состоится открытие выставки, посвященной первым послевоенным выборам.

Мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы.

Организаторы выставки областное архивное управление, Госархив общественно-политической истории области, региональная избирательная комиссия.

В экспозиции будут представлены редкие фото, подлинные документы, печатные издания, воспоминания современников, свидетельствующие о том, как проводились выборы депутатов Верховного Совета СССР 10 февраля 1946 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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