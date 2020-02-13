2020-02-13T08:41:49+03:00
Общество

Курян приглашают на «Блинный переполох»

Гулянья пройдут в урочище Солянка
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятие состоится 29 февраляМероприятие состоится 29 февраляФото: Светлана ВОЛКОВА
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29 февраля в 12:00 на территории спортивно-оздоровительного центра имени Валентины Терешковой ( Курск, урочище Солянка, 16) состоятся традиционные народные масленичные гулянья «Блинный переполох».

Гостей праздника ожидает интересная программа: кулачные бои, катание на лошадях и квадроциклах, площадки с надувными аттракционами, веревочный парк, лазертаг, стрельба в тире, скалодром, мастер-классы, выступления творческих коллективов, сожжение чучела Масленицы и, конечно, гора румяных блинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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