Пенсионный фонд предупредил курян о телефонных мошенниках

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:21:59+03:00

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Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области информирует о том, что растет число обращений курян, которых по телефону извещали о положенной выплате и просили сообщить реквизиты банковской карты; звонившие представлялись сотрудниками Пенсионного фонда.

Любые уточнения по банковскому счету и карте должны насторожить, предупредили в ведомстве. Если вы являетесь получателем пенсии и социальных выплат по линии пенсионного фонда, то территориальное учреждение ПФР уже располагает информацией о способе доставки вам этих средств.

Сотрудники фонда не обзванивают пенсионеров и не ходят по домам. Если возникают какие-то индивидуальные вопросы, то учреждение ПФР письменно приглашает гражданина на личный прием с указанием адреса, номера кабинета, фамилии специалиста и времени посещения, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU