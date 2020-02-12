2020-02-12T17:00:38+03:00
Происшествия

В Курске подростки, угнали машину, чтобы покататься по городу

ЧП произошло на 50 лет Октября
Ольга ДАНИЛОВА
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Парни хотели покатать на чужом авто девушекПарни хотели покатать на чужом авто девушекФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции задержали двух парней, причастных к угону автомобиля ВАЗ. Хозяин припарковал «девятку» возле дома по улице 50 лет Октября. По привычке он оставил ключи в замке зажигания. Ситуацией воспользовались двое несовершеннолетних парней. Подростки угнали машину и катались на ней по городу.

Пропажу имущества владелец обнаружил наутро и сразу обратился в полицию. Ориентировку на угнанный транспорт незамедлительно передали всем дежурным постам ДПС. Движущийся автомобиль под управлением подростка обнаружил экипаж ДПС на улице Энгельса. Полицейские начали преследование. Молодой парень, находившийся на пассажирском сиденье, испугался и выскочил из машины. Второй скрылся, но далеко уехать не смог. Подросток не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Юный угонщик не стал дожидаться приезда полицейских и скрылся.

Сейчас подростки задержаны. Молодые люди признались, что в тот вечер познакомились с девушками и хотели покатать их на машине. Собранный материал находится на проверке в следственных органах. По результатам будет принято процессуальное решение, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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