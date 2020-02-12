2020-02-12T16:27:18+03:00
Происшествия

В Курской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю слегло почти восемь с половиной тысяч курян
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам советуют носить маскиКурянам советуют носить маскиФото: Светлана ВОЛКОВА
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По итогам прошедшей недели с 3 по 9 февраля в целом по области продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости по совокупному населению области составил 78,5 на 10 тысяч населения, что на 30,3% выше эпидемического порога.

Всего по области за неделю зарегистрировано 8406 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Среди заболевших больше всего детей - 75,6%, из них больше всего больных среди малышей садовского возраста.

На прошедшей неделе в области зарегистрировано 47 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

В связи с продолжающимся подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует соблюдать меры личной профилактики.

Как не заразиться?

Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук.

После возвращения с улицы домой также рекомендуют промыть нос изотоническим раствором соли.

Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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