Курянка завоевала "серебро" чемпионата России по дзюдо

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:48:43+03:00

За награды боролись почти 150 участников из 28 регионов страны Фото: предоставлено пресс-службой

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Чемпионат России по дзюдо (спорт глухих) прошел в Зеленограде. За награды боролись почти 150 участников из 28 регионов страны. Светлана Крюкова выступала в весовой категории 63 килограмм и завоевала "серебро".

Как рассказали в областном комитете по физической культуре и спорту, Светлана - кандидат в сборную команды России для участия в чемпионате мира по спорту глухих, который состоится в апреле в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU