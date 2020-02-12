Курянка завоевала "серебро" чемпионата России по дзюдо
Теперь Светлана Крюкова - кандидат в сборную команды России
За награды боролись почти 150 участников из 28 регионов страныФото: предоставлено пресс-службой
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Чемпионат России по дзюдо (спорт глухих) прошел в Зеленограде. За награды боролись почти 150 участников из 28 регионов страны. Светлана Крюкова выступала в весовой категории 63 килограмм и завоевала "серебро".
Как рассказали в областном комитете по физической культуре и спорту, Светлана - кандидат в сборную команды России для участия в чемпионате мира по спорту глухих, который состоится в апреле в Париже.
ИСТОЧНИК KP.RU