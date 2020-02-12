Курская прокуратура борется с продажей снюса в интернете
В суд направлен иск
Информация о продаже находилась в свободном доступеФото: Из архива "КП"
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Прокуратура Октябрьского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила веб-страницы с информацией о распространении дистанционным способом жевательного табака – снюса. Эта информация находилась в свободном доступе, с ней мог ознакомиться любой желающий, в том числе и несовершеннолетние.
Прокурор Октябрьского района направил в суд иск, в котором потребовал признать информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU