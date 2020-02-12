Курская прокуратура борется с продажей снюса в интернете

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:44:17+03:00

Информация о продаже находилась в свободном доступе Фото: Из архива "КП"

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Прокуратура Октябрьского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила веб-страницы с информацией о распространении дистанционным способом жевательного табака – снюса. Эта информация находилась в свободном доступе, с ней мог ознакомиться любой желающий, в том числе и несовершеннолетние.

Прокурор Октябрьского района направил в суд иск, в котором потребовал признать информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU