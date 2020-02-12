2020-02-12T15:06:11+03:00
Общество

Ректором Курской академии госслужбы стала финалистка конкурса «Лидеры России»

Вуз хотят сделать "площадкой для воспроизводства региональной элиты"
Ольга ДАНИЛОВА
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Ворошилова сказала, что хочет сделать КАГМС "площадкой для воспроизводства региональной управленческой элиты"Ворошилова сказала, что хочет сделать КАГМС "площадкой для воспроизводства региональной управленческой элиты"Фото: предоставлено пресс-службой
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Ректором Курской академии государственной и муниципальной службы стала финалистка конкурса «Лидеры России» Ольга Ворошилова.

На эту должность Ольга Леонидовна назначена с 13 февраля. До назначения на новое место работы она исполняла обязанности декана факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ЮЗГУ.

Ольга Леонидовна завершает обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и все знания, которые получила в этом учебном заведении, намерена применить на новом месте работы, сообщили в администрации региона.

- Высококачественное образование, создание сети школ-партнеров, расширение спектра образовательных программ, организация конкурентных научных исследований, разработка модулей по развитию лидерских компетенций – все это и многое другое будет сделано с одной целью – сделать КАГМС ключевой площадкой для воспроизводства региональной управленческой элиты, – отметила Ольга Ворошилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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