Средняя сумма ипотеки в Курской области составила 1,8 миллиона рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:06:12+03:00

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В 2019 году в области выдано почти девять тысяч ипотечных жилищных кредитов. Их объем в регионе достиг 15,8 млрд рублей.

- Мы отмечаем сохранение спроса на рынке ипотечного жилищного кредитования. Этому способствовало смягчение ценовых и неценовых условий банковского кредитования, - сообщил заместитель управляющего Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Александр Устенко. - При этом доля просроченных кредитов постепенно снижается и остается менее 1% от имеющейся задолженности.

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита жителей Курской области составила 1,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU