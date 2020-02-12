Средняя сумма ипотеки в Курской области составила 1,8 миллиона рублей
В 2019 году в области выдано почти девять тысяч ипотечных жилищных кредитов. Их объем в регионе достиг 15,8 млрд рублей.
- Мы отмечаем сохранение спроса на рынке ипотечного жилищного кредитования. Этому способствовало смягчение ценовых и неценовых условий банковского кредитования, - сообщил заместитель управляющего Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Александр Устенко. - При этом доля просроченных кредитов постепенно снижается и остается менее 1% от имеющейся задолженности.
Средняя сумма ипотечного жилищного кредита жителей Курской области составила 1,8 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU